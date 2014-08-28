Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильного моста через реку Кура

Баку. 28 август. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие автомобильного моста через реку Кура на участке дороги Гаджигабул - Бахрамтепе, проходящей через город Ширван. Как сообщает Report, в открытии моста принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министр транспорта Зия Мамедов проинформировал президента о том, что длина моста составляет 317 метров, а ширина - около 15 метров. Строительство, начатое в 2011 году, завершилось и новый мост, соответствующий всем современным стандартам, уже готов к эксплуатации.

Было отмечено, что с целью обеспечения непрерывного и безопасного движения транспортных средств во время строительства нового моста, на старом мосту из металлических конструкций были проведены строительно-монтажные работы.