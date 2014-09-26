Главы МИД стран ОЧЭС обсудили строительство Черноморской кольцевой автомагистрали

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Страны-члены Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) обсудили на неформальном заседании в Нью-Йорке в четверг вопросы деятельности организации, в частности, необходимость скорейшего строительства Черноморской кольцевой автомагистрали. Как сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД России, в неформальном заседании совета министров иностранных дел (СМИД) ОЧЭС приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Албании, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Сербии, Турции.

"В ходе встречи отмечена необходимость скорейшей реализации крупных региональных проектов — Черноморской кольцевой автомагистрали, восстановления регулярного грузопассажирского паромного сообщения, развития грузовых автомобильных перевозок", — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности деятельности организации, перспективы дальнейшего развития и укрепления роли организации, взаимодействия стран-членов ОЧЭС и ЕС.

ОЧЭС — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Организация основана 1 мая 1999 на базе Договора о черноморском экономическом сотрудничестве от 25 июня 1992. Штаб-квартира ОЧЭС расположена в Стамбуле.

Автомагистраль протяженностью свыше 7 тысячи километров пройдет через территории стран ОЧЭС.