В Баку открывается международная строительная выставка

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском Экспо Центре (Baku Expo Center) состоится открытие XX Азербайджанской международной строительной выставки. "BakuBuild-2014" - самое крупное мероприятие прикаспийского региона в сфере строительства. Как сообщает Report, об этом на вчерашней пресс-конференции заявил исполнительный директор компании-организатора ITE Group Эдвард Струн.

Э.Струн отметил, что в этом году на выставке свои новейшие технологии представят 490 компаний из 29 стран. Выставка проводится в столице Азербайджана уже в 20 раз. За последние годы на ней побывали около 100 тысяч посетителей. По мнению Э.Струна, выставка “BakuBuild-2014” вызывает огромный интерес, она демонстрирует развитие строительного сектора в Азербайджане.

На пресс-конференции организаторы отметили, что в рамках “BakuBuild" пройдут также выставки “Aqva-Therm Baku” и “CIPS Caspian”, на которых компании представят свою продукцию. Выставки продлятся 4 дня.