Азербайджан проявляет интерес к участию в проектах по возобновляемым источникам энергии в Иране

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан проявляет интерес к участию в проектах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, председатель Государственного агентства по возобновляемым и альтернативным источникам энергии Азербайджана Аким Бадалов сообщил, что делегация из Азербайджана посетит Иран для того, чтобы изучить возможности для сотрудничества.

Азербайджанская компания ASPI Consulting Engineers, Inc уже участвовала в изучении возможностей установки малых ГЭС в Иране на побережье Каспийского моря.

Отметим, что Иран намерен к 2018 году производить 5000 мегаватт электроэнергии путем использования альтернативных источников энергии.