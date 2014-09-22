Азербайджан и Беларусь обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере ИКТ

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с министром связи и высоких технологий Азербайджана Али Аббасовым.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение посольства Беларуси, в ходе встречи, прошедшей 19 сентября, были обсуждены перспективы дальнейшего развития белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере ИКТ и высоких технологий, дальнейшие шаги сторон в налаживании контактов между заинтересованными компаниями, возможности выхода на конкретные двусторонние проекты.

Кроме того, стороны обсудили вопрос включения в повестку дня очередного 9‑го заседания Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству совместных проектов в сфере ИКТ и высоких технологий, а также организационные вопросы участия белорусских предприятий в 21-й Азербайджанской международной выставке «Телекоммуникации и информационные технологии» BAKUTEL 2015.