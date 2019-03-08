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Зять президента Узбекистана избран президентом федерации

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Зять президента Узбекистана Шафката Мирзиеева Отабек Умаров избран председателем Федерации триатлона Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция федерации триатлона Узбекистана.

На заседании присутствовали президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджонов, руководство федерации, судьи, спортсмены.

Отметим, что Отабек Умаров также является I заместителем председателя Службы госбезопасности Узбекистана. 

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