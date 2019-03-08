Зять президента Узбекистана избран президентом федерации

8 марта, 2019 09:50

https://report.az/storage/news/4fc36cc6645253da599db4efb7b40243/38ff0bd7-bc55-4f52-b298-d914f29d9816_292.jpg Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Зять президента Узбекистана Шафката Мирзиеева Отабек Умаров избран председателем Федерации триатлона Узбекистана. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана, состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция федерации триатлона Узбекистана. На заседании присутствовали президент НОК Узбекистана Умид Ахмаджонов, руководство федерации, судьи, спортсмены. Отметим, что Отабек Умаров также является I заместителем председателя Службы госбезопасности Узбекистана.

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