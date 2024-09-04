Золотой призер Паралимпиады Париж-2024 посвятил свою победу семьям шехидов

Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов, завоевавший золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, посвятил свою победу семьям шехидов.

Азербайджанский паратхэквондист Имамеддин Халилов, завоевавший золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, посвятил свою победу семьям шехидов.

Как сообщает Report , об этом он рассказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку по возвращении с Паралимпиады.

Спортсмен отметил, что радостью от завоеванного золота в первую очередь он поделился с членами семьи.

"Они были безгранично рады. После каждого боя я чувствовал поддержку азербайджанского народа в комментариях пользователей в социальных сетях. Это, в свою очередь, придавало мне дополнительную мотивацию. В финале не было никаких колебаний, я был очень уверен. Я знал, что стану чемпионом", - добавил паратхэквондист.

Напомним, что Имамеддин Халилов, представлявший Азербайджан в весе 70 кг категории К44, завоевал золотую медаль на Летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже, одолев в финале спортсмена из Турции Фатиха Челика.