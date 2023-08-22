Золотой призер чемпионата мира: В Баку сбылась моя мечта

В Баку сбылась моя мечта.

В Баку сбылась моя мечта.

Об этом Report заявил Ли Юэхун, завоевавший золотую медаль по скоростной стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров на проходящем в Баку чемпионате мира.

Спортсмен точно выполнил 39 из 40 выстрелов, побив мировой рекорд.

"Я очень счастлив. Соревнование сложилось для меня удачно. Это моя первая победа на чемпионате мира. Мы добивались этого успеха как команда, но это мой первый личный успех", - сказал спортсмен.

33-летний стрелок подчеркнул, что его следующая цель – стать олимпийским чемпионом: "Для меня было важно выступить на чемпионате мира. После этого успеха моей целью станет завоевание золотой медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. До сих пор я дважды занимал третье место на Олимпийских играх. На этот раз буду бороться за золотую медаль".