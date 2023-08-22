Золотой призер чемпионата мира в Баку: Это соревнование было очень значимым для меня

Это соревнование имеет для меня большое значение.

О значимости соревнований на чемпионате мира по стрельбе в Баку, где он впервые поднялся на высшую ступень пьедестала почета рассказал чешский спортсмен Петр Нимбурский.

Как сообщает Report, Нимбурский завоевал золотую медаль в соревнованиях по стрельбе лежа на дистанции 50 метров.

Чешский спортсмен отметил, что впервые в своей карьере стал чемпионом мира: "Сегодняшний день сложился для меня очень удачно. Я выиграл золотую медаль в интересном соревновании. Хотя эта победа меня очень радует, вместе с тем я огорчен из-за результата команды. Мы отстали от занявшей третье место сборной Китая на 0,1 очка. Вот почему я расстроен".

Нимбурский заявил, что серьезно относится к каждому турниру, независимо от того предоставляется олимпийская лицензия или нет. Он подчеркнул, что уже в третий раз посещает Баку: "У меня не было достаточно времени, чтобы хорошенько прогуляться по городу. Программа очень насыщенна. Мы тренируемся, соревнуемся, едем в отель, отдыхаем. И уже пора возвращаться в Чехию. Но должен сказать, что Бакинский стрелковый центр - потрясающий. Мне нравятся полигоны. Очень люблю такие современные центры с прекрасными условиями".