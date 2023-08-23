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​​​​​​​Золотой призер чемпионата мира: Бакинский стрелковый центр великолепен

​​​​​​​Золотой призер чемпионата мира: Бакинский стрелковый центр великолепен Бакинский стрелковый центр великолепен.
Индивидуальные
23 августа 2023 г. 17:31
​​​​​​​Золотой призер чемпионата мира: Бакинский стрелковый центр великолепен

Бакинский стрелковый центр великолепен.

Об этом Report сказала стрелок женской сборной Швейцарии Кьяра Леоне, завоевавшая золотую медаль в составе смешанной команды по стрельбе из винтовки в положении лежа на дистанции 50 метров на чемпионате мира в Баку.

По ее словам, они серьезно готовились к чемпионату мира: "Несмотря на то, что было нелегко, нам удалось победить. Мы были очень хорошо подготовлены к соревнованиям. У нас в стране проводились специальные тренировки по этому виду. Мы обсуждали между собой, что следует сделать, чтобы стать чемпионами".

Спортсменка также положительно отозвалась об организации соревнований: "Мы были в стрелковом центре несколько раз. И каждый раз нам приятно находиться там".

Отметим, что швейцарская команда в составе Яна Лохбихлера и Кьяры Леоне завоевала золотую медаль, набрав 1249,7 очка. Другие представители Швейцарии Кристофф Дюр и Сарина Хиц заняли второе место, набрав 1247,2 очка.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİsveçrəli dünya çempionu: “Bakı Atıcılıq Mərkəzi möhtəşəmdir”

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