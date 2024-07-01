Золотой призер ЧЕ из Азербайджана: Будем усердно готовиться к чемпионату мира

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Иса Юсибов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, отметил, что будет усердно готовиться и к мировому первенству.

Член сборной Азербайджана по вольной борьбе Иса Юсибов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде, отметил, что будет усердно готовиться и к мировому первенству.

Как сообщает Report , спортсмен по возвращении на родину в Международном аэропорту Гейдар Алиев поделился с журналистами своими впечатлениями от турнира.

"Мы очень хорошо подготовились к этому соревнованию под руководством Аскерхана Новрузова. До этого я завоевал серебряную медаль в составе сборной U-15, очень рад, что взял золото в составе команды U-17. Будем серьезно готовиться к чемпионату мира", - добавил он.

Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском Нови-Саде.

Азербайджан (160) на 36 очков опередил Армению, занявшую второе место, а Турция с 119 очками определилась на третьем месте.

Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмаилов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).