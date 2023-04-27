Чемпион Европы: Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию в Ереване

"Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване".

"Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку сказал турецкий тяжелоатлет Юсуф Фехми Генч, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в армянской столице.

21-летний спортсмен поприветствовал весь азербайджанский народ: "Мы гордо подняли свои флаги. Я осуждаю принимающую чемпионат страну за произошедший неприятный инцидент. Даже не хочу произносить название этой страны. Сегодня я вновь держу в руке флаг Азербайджана. Пусть наше единство будет вечным".