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Чемпион Европы: Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию в Ереване

Чемпион Европы: Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию в Ереване "Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване".
Индивидуальные
27 апреля 2023 г. 18:10
Чемпион Европы: Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию в Ереване

"Мы прекрасно представили Азербайджан и Турцию на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване".

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку сказал турецкий тяжелоатлет Юсуф Фехми Генч, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в армянской столице.

21-летний спортсмен поприветствовал весь азербайджанский народ: "Мы гордо подняли свои флаги. Я осуждаю принимающую чемпионат страну за произошедший неприятный инцидент. Даже не хочу произносить название этой страны. Сегодня я вновь держу в руке флаг Азербайджана. Пусть наше единство будет вечным".

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Версия на азербайджанском языке İrəvanda qızıl medal qazanan idmançı: "Avropa çempionatında hər iki ölkəni gözəl təmsil etdik"

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