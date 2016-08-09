Золотая призерка ​Рио-2016" извинилась перед российской спортсменкой

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Американская пловчиха Лилиан Кинг, ставшая первой на дистанции 100 метров брассом на Летних олимпийских играх "Рио-2016", извинилась перед Юлией Ефимовой.

Как сообщает Report, она извинилась за то, что не поздравила россиянку с серебряной медалью Олимпийских игр.

"Если Ефимова ожидала, что я поздравлю ее, я прошу у нее прощения. Она прекрасная спортсменка. Просто после финиша я хотела поздравить свою соотечественницу Кейли Мейл, занявшую третье место.

Отметим, что Л.Кинг завоевала золото, Е. Ефимова - серебро, а К.Мейли - бронзу.