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    Золотая призерка ​Рио-2016" извинилась перед российской спортсменкой

    Американская спортсменка извинилась за то, что не поздравила россиянинку

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Американская пловчиха Лилиан Кинг, ставшая первой на дистанции 100 метров брассом на Летних олимпийских играх "Рио-2016", извинилась перед  Юлией Ефимовой.

    Как сообщает Report, она извинилась за то, что не поздравила россиянку с серебряной медалью Олимпийских игр.

    "Если Ефимова ожидала, что я поздравлю ее, я прошу у нее прощения. Она прекрасная спортсменка. Просто после финиша я хотела поздравить свою соотечественницу Кейли Мейл, занявшую третье место. 

    Отметим, что Л.Кинг завоевала золото, Е. Ефимова - серебро, а К.Мейли - бронзу. 

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