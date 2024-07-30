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Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на Олимпиаде

Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на Олимпиаде Американская теннисистка, вторая ракетка мира Кори Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.
Индивидуальные
30 июля 2024 г. 16:42
Знаменосец сборной США сенсационно проиграла на Олимпиаде

Американская теннисистка, вторая ракетка мира Кори Гауфф не смогла выйти в 1/4 финала олимпийского турнира в Париже.

Как сообщает Report, в третьем круге 20-летняя Гауфф, посеянная на турнире под вторым номером, уступила хорватке Донне Векич, 21-й ракетке мира, со счетом 6:7 (7:9), 2:6.

Следующей соперницей Векич будет победительница пары Мария Саккари (Греция) - Марта Костюк (Украина).

Гауфф является чемпионкой US Open 2023 года. На церемонии открытия Олимпиады в Париже она и баскетболист Леброн Джеймс были знаменосцами сборной США.

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