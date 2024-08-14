Знаменосец сборной Италии сломал локоть на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Пловец Грегорио Пальтриньери, выбранный знаменосцем сборной Италии на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сломал локоть на мероприятии.

Пловец Грегорио Пальтриньери, выбранный знаменосцем сборной Италии на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, сломал локоть на мероприятии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что уже прооперирован.

На Олимпиаде в Париже он завоевал две медали в соревнованиях вольным стилем - серебро на дистанции 1 500 м и бронзу на дистанции 800 м, на этой же дистанции спортсмен занял второе место на Играх в Токио. Итальянец также является олимпийским чемпионом 2016 года в плавании вольным стилем на дистанции 1 500 м, на Играх в Токио на его счету также бронза в плавании на открытой воде.