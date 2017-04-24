Знаменосцем Ирана на Исламиаде будет спортсменка

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Знаменосцем Ирана на организуемых в Баку IV Играх исламской солидарности будет спортсменка. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета Ирана (НОК), это стрелок Махгала Жамборзорг.

25-летняя спортсмена пронесет флаг своей страны на церемонии открытия, которая состоится 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Президент НОК Шахрух Шахнази отметил, что это связано с характером будущих соревнований и выступлением спортсменки в чадре, полностью прикрывающей тело: "Она хороший пример для иранских женщин, выступающих на Играх в хиджабе".

Отметим, что на Исламиаде в 16 видах спорта выступят до 180 иранских спортсменов. Махгала Жамбозорг выступала на Летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016 году в стрельбе из пистолета на расстоянии 10 м. На Универсиаде 2015 года она завоевала золотую, серебряную и 2 бронзовые медали, а в 2010 году на Азиатских играх - серебряную и бронзовую медали.