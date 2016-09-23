Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов мира, сообщает Report.

Десятое место в рейтинге занимает известный баскетболист Коби Брайат с 50 млн. долларов США. Девятое и восьмое места заняли гольфисты Джорджан Спит и Фил Микельсон с 52,8 млн. долларов США и 52,9 млн. долларов США соответственно.

Далее на седьмом месте следует игрок в американском футболе Кэм Ньютон с 53,1 млн. долларов США. На шестом месте - известный теннисист Новак Джокович, заработавший 55,8 млн. долларов США.

Первую пятерку замыкает баскетболист Кевин Дюрант с 56,2 млн. долларов США. На четвертом месте расположился самый высокооплачиваемый теннисист мира Роджер Федерер с 67,8 млн. долларов США.

На третьем месте - баскетболист Леброн Джеймс с 77,2 млн. долларов США, на втором - футболист Лионель Месси с 81,4 млн. долларов США.

Первое место по версии Forbes занял Криштиану Роналду с 88 млн. долларов США.



