Жителям Баку продемонстрировали показательные выступления по ряду видов спорта

26 июня в рамках проходящей в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялись показательные выступления по ряду видов спорта.
Как сообщает Report, в Бакинском конгресс-центре прошли показательные выступления по гимнастике, капоэйре, баскетболу, стрельбе, настольному теннису, футболу, бадминтону, фехтованию и др.
Также было организовано музыкальное шоу.
Перед Бакинским конгресс-центром также пройдут "Дни здорового образа жизни" в рамках проекта "Спорт для всех".
Отметим, что конференция MINEPS VII проходит в Баку с 26 по 29 июня.
Фото: Джавид Османов