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Жителям Баку продемонстрировали показательные выступления по ряду видов спорта

Жителям Баку продемонстрировали показательные выступления по ряду видов спорта 26 июня в рамках проходящей в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялись показательные выступления по ряду видов спорта.
Индивидуальные
26 июня 2023 г. 17:31
Жителям Баку продемонстрировали показательные выступления по ряду видов спорта

26 июня в рамках проходящей в Баку VII Международной конференции министров и высших должностных лиц по физической культуре и спорту (MINEPS VII) состоялись показательные выступления по ряду видов спорта.

Как сообщает Report, в Бакинском конгресс-центре прошли показательные выступления по гимнастике, капоэйре, баскетболу, стрельбе, настольному теннису, футболу, бадминтону, фехтованию и др.

Также было организовано музыкальное шоу.

Перед Бакинским конгресс-центром также пройдут "Дни здорового образа жизни" в рамках проекта "Спорт для всех".

Отметим, что конференция MINEPS VII проходит в Баку с 26 по 29 июня.

Фото: Джавид Османов

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı sakinlərinə bir sıra idman növləri üzrə nümunəvi çıxışlar nümayiş etdirilib
Версия на английском языке ФотоBaku residents watch demonstration performances in several sports

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