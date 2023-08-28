Жест фейр-плей на чемпионате мира по стрельбе в Баку

Интересное событие произошло сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе.

Интересное событие произошло сегодня на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе.

Как сообщает Report, члены норвежской команды, завоевавшие накануне "бронзу" на чемпионате среди мужчин в стрельбе на дистанции 300 метров, вернули свои медали.

Они обосновали это тем, что один из стрелков был дисквалифицирован во время соревнований, и это было не учтено жюри во время церемонии награждения. Международная федерация стрелкового спорта оценила этот шаг норвежцев как проявление честной игры (фейр-плей) и сочла их достойными медалей.

Отметим, что 53-й чемпионат мира по стрельбе в Баку является самым массовым спортивным мероприятием в мире с 2018 года по этому виду спорта. В соревнованиях принимают участие около 2000 спортсменов и делегатов из более чем 100 стран мира.