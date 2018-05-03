Женские борцы Азербайджана завершили день с тремя медалями на чемпионате Европы

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ На третий день чемпионата Европы завершились соревнования среди женщин в российском городе Каспийск по борьбе в пяти весовых категориях.

Как передает Report, азербайджанские борцы завершили день с 1-ой золотой и 2-мя бронзовыми медалями.

Мария Стадник, без труда победив соперников из Германии, России, Белоруссии и Румынии в весе 50 кг, стала чемпионом Европы 7-й раз в своей карьере. Также в ее активе есть золотая медаль на европейских играх "Баку-2015". А Татьяна Омельченко (59 кг) и Сабира Алиева (76 кг) ограничились бронзовыми медалями.

Сегодня еще 4 азербайджанские участницы вступили в борьбу в 5 весовых категориях. Элис Манолова (65 кг) вышла в финал, а Алена Колесник (57 кг) будет бороться за бронзу.