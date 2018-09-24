Женская сборная Азербайджана обыграла Иорданию на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Основная женская сборная Азербайджана по шахматам встретилась в I туре проводимой в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиады со сборной Иордании.

Как сообщает Report, встреча завершилась победой национальной команды Азербайджана со счетом 4:0. Все шахматисты завершили свои встречи победой.

Азербайджан - Иордания - 4:0

Зейнаб Мамедъярова (2358) - Одех Асеел (1647) - 1:0

Ханым Баладжаева (2326) - Алнаймат Рая (1676) - 1:0

Гюльнар Мамедова (2355) - Альсхаби Разан (1712) - 1:0

Ульвия Фаталиева (2320) - Гхайда Алатар (1926) 1: 0

Отметим, что основная мужская сборная в первом туре превзошла коллектив IPCA (шахматисты с ограниченными физическими возможностями) со счетом 3:1.