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    Женская сборная Азербайджана обыграла Иорданию на 43-й Всемирной шахматной олимпиаде

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Основная женская сборная Азербайджана по шахматам встретилась в I туре проводимой в Батуми 43-й Всемирной шахматной олимпиады со сборной Иордании. 

    Как сообщает Report, встреча завершилась победой национальной команды Азербайджана со счетом 4:0. Все шахматисты завершили свои встречи победой. 

    Азербайджан - Иордания - 4:0

    Зейнаб Мамедъярова (2358) - Одех Асеел (1647) - 1:0

    Ханым Баладжаева (2326) - Алнаймат Рая (1676) - 1:0

    Гюльнар Мамедова (2355) - Альсхаби Разан (1712) - 1:0

    Ульвия Фаталиева (2320) - Гхайда Алатар (1926) 1: 0

    Отметим, что основная мужская сборная в первом туре превзошла коллектив IPCA (шахматисты с ограниченными физическими возможностями) со счетом 3:1. 

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