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​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ

​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ "Наши девушки порадовали нас своим выступлением на чемпионате мира".
Индивидуальные
25 августа 2023 г. 15:54
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ

"Наши девушки порадовали нас своим выступлением на чемпионате мира".

Об этом Report заявила вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.

Золотая медалистка Олимпиады в Сиднее и бронзовая медалистка Олимпиады в Афинах, коснулась успешного выступления азербайджанских спортсменов на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе: "По числу медалей Азербайджан входит в первую "десятку". Нигяр Насирова завоевала золотую, а Нармина Самедова - серебряную медали в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. Команда Азербайджана завоевала "серебро" в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров".

Представитель федерации отметила, что гордится нашими спортсменами: "Конечно, такие достижения радуют нас, как и каждого азербайджанца. На таких турнирах наши молодые стрелки приобретают большой опыт. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших девушек, команду и главу Федерации стрельбы. Надеюсь, что члены нашей команды смогут порадовать наш народ хорошими результатами на предстоящих международных турнирах".

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Версия на азербайджанском языке Zemfira Meftahətdinova: “Qızlarımız bizi sevindirdilər” - EKSKLÜZİV

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