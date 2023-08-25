​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ

"Наши девушки порадовали нас своим выступлением на чемпионате мира".
Об этом Report заявила вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.
Золотая медалистка Олимпиады в Сиднее и бронзовая медалистка Олимпиады в Афинах, коснулась успешного выступления азербайджанских спортсменов на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе: "По числу медалей Азербайджан входит в первую "десятку". Нигяр Насирова завоевала золотую, а Нармина Самедова - серебряную медали в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. Команда Азербайджана завоевала "серебро" в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров".
Представитель федерации отметила, что гордится нашими спортсменами: "Конечно, такие достижения радуют нас, как и каждого азербайджанца. На таких турнирах наши молодые стрелки приобретают большой опыт. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших девушек, команду и главу Федерации стрельбы. Надеюсь, что члены нашей команды смогут порадовать наш народ хорошими результатами на предстоящих международных турнирах".