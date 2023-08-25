​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ

"Наши девушки порадовали нас своим выступлением на чемпионате мира".

"Наши девушки порадовали нас своим выступлением на чемпионате мира".

Об этом Report заявила вице-президент Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.



Золотая медалистка Олимпиады в Сиднее и бронзовая медалистка Олимпиады в Афинах, коснулась успешного выступления азербайджанских спортсменов на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе: "По числу медалей Азербайджан входит в первую "десятку". Нигяр Насирова завоевала золотую, а Нармина Самедова - серебряную медали в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. Команда Азербайджана завоевала "серебро" в соревнованиях по стрельбе из стандартного пистолета на дистанции 25 метров".



Представитель федерации отметила, что гордится нашими спортсменами: "Конечно, такие достижения радуют нас, как и каждого азербайджанца. На таких турнирах наши молодые стрелки приобретают большой опыт. Пользуясь случаем, хочу поздравить наших девушек, команду и главу Федерации стрельбы. Надеюсь, что члены нашей команды смогут порадовать наш народ хорошими результатами на предстоящих международных турнирах".