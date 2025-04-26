О нас

Зелим Коцоев поборется за золото чемпионата Европы по дзюдо

Зелим Коцоев поборется за золото чемпионата Европы по дзюдо 16:05
Индивидуальные
26 апреля 2025 г. 16:26
Зелим Коцоев поборется за золото чемпионата Европы по дзюдо

Представитель Азербайджана, олимпийский чемпион, Зелим Коцоев вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в столице Черногории Подгорице.

Как сообщает Report, в решающей схватке в весовой категории до 100 кг Коцоев встретится с представителем Грузии Илией Суламанидзе.

Другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с представителем ФРГ Эриком Абрамовым.

Ранее бронзовые награды чемпионата завоевали четыре дзюдоиста Азербайджана: Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

Азербайджан на турнире представляют 15 дзюдоистов в 12 весовых категориях. Сборная также примет участие в смешанных командных соревнованиях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Zelim Kotsoyev qızıl medal uğrunda mübarizə aparacaq

Самое важное

Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
Президент Азербайджана: Будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы
21 апреля 2025 г. 22:05
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
Ильхам Алиев: Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации
21 апреля 2025 г. 21:55
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
Президент: Отрадно, что в Китае созданы центры изучения азербайджанского языка и культуры
21 апреля 2025 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
21 апреля 2025 г. 20:45
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы Пояс и путь
Президент Азербайджана: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь"
21 апреля 2025 г. 20:43
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
Президент: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана
21 апреля 2025 г. 20:41
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
21 апреля 2025 г. 20:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству "Синьхуа"
21 апреля 2025 г. 20:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi