Зелим Коцоев поборется за золото чемпионата Европы по дзюдо

16:05

Представитель Азербайджана, олимпийский чемпион, Зелим Коцоев вышел в финал чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в столице Черногории Подгорице.

Как сообщает Report, в решающей схватке в весовой категории до 100 кг Коцоев встретится с представителем Грузии Илией Суламанидзе.

Другой азербайджанский дзюдоист Ушанги Кокаури (+100 кг) поборется за бронзовую медаль с представителем ФРГ Эриком Абрамовым.

Ранее бронзовые награды чемпионата завоевали четыре дзюдоиста Азербайджана: Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

Азербайджан на турнире представляют 15 дзюдоистов в 12 весовых категориях. Сборная также примет участие в смешанных командных соревнованиях.