Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского борца греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиза Насибова, который завоевал серебряную медаль на Летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского борца греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиза Насибова, который завоевал серебряную медаль на Летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report , спортсмен был награжден орденом "За заслуги" ІІ степени.

Украинский лидер по случаю 33-й годовщины Дня независимости Украины провел встречу с призерами и победителями парижской Олимпиады, а также их тренерами. На встрече присутствовал и Пярвиз Насибов.

Ему был вручен орден "За заслуги" ІІ степени.

Напомним, что П.Насибов также представлял Украину на Летних Олимпийских играх в Токио, где занял второе место.