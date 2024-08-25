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Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения

Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского борца греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиза Насибова, который завоевал серебряную медаль на Летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.
Индивидуальные
25 августа 2024 г. 00:24
Зеленский наградил украинского борца азербайджанского происхождения

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинского борца греко-римского стиля азербайджанского происхождения Пярвиза Насибова, который завоевал серебряную медаль на Летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, спортсмен был награжден орденом "За заслуги" ІІ степени.

Украинский лидер по случаю 33-й годовщины Дня независимости Украины провел встречу с призерами и победителями парижской Олимпиады, а также их тренерами. На встрече присутствовал и Пярвиз Насибов.

Ему был вручен орден "За заслуги" ІІ степени.

Напомним, что П.Насибов также представлял Украину на Летних Олимпийских играх в Токио, где занял второе место.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski azərbaycanlı idmançını mükafatlandırıb

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