Зейнаб Гумматова: Мы чувствовали поддержку всего Азербайджана

Болельщики непрерывно поддерживали нас, мы чувствовали поддержку всего Азербайджана.

Болельщики непрерывно поддерживали нас, мы чувствовали поддержку всего Азербайджана.

Как передает командированный в Париж корреспондент Report , об этом в беседе с журналистами сказала член команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике Зейнаб Гумматова после исторического результата на Летних Олимпийских играх во французской столице.

"Мы очень рады, что достойно представили Азербайджан. Мы сделали все, что было в наших силах, добились исторического результата. Выражаю благодарность руководству Федерации гимнастики Азербайджана, всем тренерам, хореографам за их вклад. Позитивная атмосфера на арене также хорошо сказалась на нашем выступлении. Надеюсь, мы оправдали доверие", - добавила она.

Напомним, что коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан занял 5-е место в Париже, что стало лучшим результатом команды на Олимпиадах.

По итогам двух выступлений сборная набрала 66,450 балла.