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Завтра стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису

Завтра стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису 5 апреля стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису.
Индивидуальные
4 апреля 2024 г. 14:42
Завтра стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису

5 апреля стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут в спорткомплексе "Шуа", примут участие спортсмены, представляющие различные города и регионы страны.

Спортсмены будут соревноваться в командном, индивидуальном, парном и смешанном парном разряде. Отличившимся в чемпионате теннисистам будут вручены медали и дипломы Министерства молодежи и спорта, а также награды Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Чемпионат Азербайджана завершится 8 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

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