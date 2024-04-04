Завтра стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису

5 апреля стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису.

5 апреля стартует чемпионат Азербайджана по настольному теннису.

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут в спорткомплексе "Шуа", примут участие спортсмены, представляющие различные города и регионы страны.

Спортсмены будут соревноваться в командном, индивидуальном, парном и смешанном парном разряде. Отличившимся в чемпионате теннисистам будут вручены медали и дипломы Министерства молодежи и спорта, а также награды Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Чемпионат Азербайджана завершится 8 апреля.