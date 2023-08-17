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Завоевавший золото в Баку китайский спортсмен: Чемпионат мира хорошо организован

Завоевавший золото в Баку китайский спортсмен: Чемпионат мира хорошо организован "Баку – очень красивый город. Проходящее здесь соревнование хорошо организовано".
Индивидуальные
17 августа 2023 г. 16:45
Завоевавший золото в Баку китайский спортсмен: Чемпионат мира хорошо организован

Баку – очень красивый город. Проходящий здесь чемпионат мира по стрельбе хорошо организован.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Китая Бовен Янг, завоевавший золотую медаль в индивидуальном и командном зачетах чемпионата мира по стрельбе.

Спортсмен отметил, что рад находиться в Азербайджане: "Нас переполняет радость. Каждый из нас прилагал максимум усилий. Мы старались набрать наивысший бал в командном соревновании и добились этого. Мы сделали все возможное и победили".

27-летний стрелок рассказал о соперничестве с завоевавшим серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях сербом Дамиром Микечем: "На таких турнирах всегда сильные соперники. На соревнованиях по стрельбе самое важное – победа над самим собой и концентрация. Поэтому я был сконцентрирован на себе, ни о ком не думал и победил".

Бовен Янг прокомментировал завоеванную лицензию на Летние олимпийские игры в Париже 2024 года: "Разумеется, мы счастливы. Я очень рад, что добился чего-то для своей страны. Я приложу максимум усилий, чтобы добиться хорошего результата на Олимпиаде. Наряду с личными достижениями, я думаю и о команде".

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Версия на английском языке ФотоChinese athlete who claimed gold medal in Baku: World Championship is well organized
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qızıl medal qazanan çinli idmançı: "Dünya çempionatı yaxşı təşkil olunub"

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