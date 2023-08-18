Завоевавший в Баку медаль турецкий спортсмен: Наши сердца бьются в унисон с Азербайджаном

Наши сердца бьются в унисон с Азербайджаном, а сердце Азербайджана бьется в унисон с нашими сердцами. Мы почувствовали это во время соревнований.

Наши сердца бьются в унисон с Азербайджаном, а сердце Азербайджана бьется в унисон с нашими сердцами. Мы почувствовали это во время соревнований.

Как сообщает Report, об этом сказал член сборной Турции Юсуф Дикеч, завоевавшей серебряную медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе.

По словам спортсмена, в Бакинском стрелковом центре они ощутили сильную поддержку болельщиков: "В составе сборной нас 20 человек и все мы ощущали поддержку с трибун, эти овации".

Стрелок подчеркнул, что Азербайджан организовал чемпионат мира на высочайшем уровне: "Азербайджан всегда приносит нам удачу. Из этой братской страны мы всегда возвращаемся с медалями. Турнир организован прекрасно. Мы очень любим Азербайджан. Благодарю всех, кто внес свой вклад в проведение турнира".

Индийский стрелок Шива Нарвал сказал, что завоевать золотую медаль было сложно: "Соревнования проходят прекрасно. Я многому учусь у своих коллег, расширяю свои знания по техническим вопросам и процедурным правилам. Чувствую себя увереннее. Хочу повторить этот результат на Олимпийских играх".