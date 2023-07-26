Завоевавшие в Японии медали азербайджанские каратисты вернулись на родину

Успешно выступившая в японском городе Окинава в международном соревновании и семинаре сборная Азербайджанской федерации сериндзирю кенкокан каратедо косики карате вернулась на родину.

Успешно выступившая в международном соревновании в японском городе Окинава сборная Азербайджанской федерации сериндзирю кенкокан каратедо косики карате вернулась на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев членов сборной встретили представители федерации, близкие спортсменов, болельщики, представители общественности и журналисты.

Отметим, что на прошедшем 22-23 июля международном турнире сборная Азербайджана приняла участие в соревнованиях по ката и кумите, а также в соревнованиях среди ветеранов.

В соревнованиях среди девушек в возрастной категории 18-19 лет обладательница черного пояса второго дана по ката Севиндж Мовсумзаде (50 кг), выступивший в соревнованиях среди ветеранов в возрастной категории свыше 40 лет обладатель черного пояса шестого дана, главный тренер сборной Назим Мовсумзаде завоевали золото, среди юношей в возрастной категории 16-17 лет Кянан Исмаилзаде (60 кг) завоевал серебряную медаль. Они также заняли первое место в индивидуальном кумите.

Сборная Азербайджана завершила турнир с пятью золотыми и одной серебряной медалями.

В преддверии турнира спортсмены приняли участие в международном семинаре, организованном главой Всемирной федерации косики карате (WKKF), обладателем черного пояса 10-го дана профессором Массаюки Куканом Хисатаки, удостоены соответствующих степеней мастерства и награждены соответствующими сертификатами.