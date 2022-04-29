Завоевавшие медали на чемпионате Европы братья-боксеры награждены

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат от Лачынского района Махир Аббасзаде встретился с победителями молодежного чемпионата Европы по боксу, братьями Кянаном и Кямилем Бабаевыми.

Член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат от Лачынского района Махир Аббасзаде встретился с победителями молодежного чемпионата Европы по боксу, братьями Кянаном и Кямилем Бабаевыми.

Как сообщает Report, Кянан Бабаев в этом году завоевал золотую медаль на соревнованиях в Болгарии, а Кямиль Бабаев завоевал бронзовую медаль на прошлогоднем чемпионате в Будве (Черногория).

Депутат Махир Аббасзаде вручил лачынским спортсменам благодарственную грамоту и ценные подарки за их достижения на чемпионате Европы.

На встрече также присутствовал отец спортсменов Бейряк Бабаев и главный тренер молодежной сборной Эльбрус Рзаев.