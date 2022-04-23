Завоевавшие медали на Чемпионе Европы азербайджанские боксеры вернулись в Баку

Азербайджанская сборная, завоевавшая золотую и бронзовую медали на завершившемся в Софии (Болгария) чемпионате Европы среди молодежи, вернулась в Баку.

Азербайджанская сборная, завоевавшая золотую и бронзовую медали на завершившемся в Софии (Болгария) чемпионате Европы среди молодежи, вернулась в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации бокса Азербайджана, боксеров в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили сотрудники Федерации, представители спортивной общественности, близкие спортсменов и др.

Главный тренер сборной Эльбрус Рзаев назвал соревнование успешным для азербайджанской команды. По его словам, на данном этапе основной целью является хорошая подготовка к мировому первенству, которое состоится в ноябре, завоевание большего количества медалей на мундиале.

Кянан Бабаев (48 кг), принесший сборной Азербайджана золотую медаль первенства Европы после трехлетнего перерыва, отметил, что не намерен останавливаться на достигнутом: "Моя основная цель повторить свой успех на мировом первенстве в этом году и завоевать титул".

Дебютировавший в первенстве Европы обладатель бронзовой медали Амин Мамедзаде (51 кг) выразил уверенность, что на очередном соревновании завоюет "золото".

В первенстве Европы участвовали более 400 боксеров из 40 стран.