Завершился второй этап международного велогонки ”Дорогая Шуша"

Завершился второй этап международного велопробега “Дорогая Шуша”, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Завершился второй этап международного велопробега “Дорогая Шуша”, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнование стартовало и завершилось у здания Исполнительной власти Габалы.

Спортсмены преодолели 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала. Среди 75 велосипедистов первым финишировал нидерландец Шурманс Люк. Член сборной Болгарии Николай Генов занял второе место, а спортсмен китайского клуба Жюлиан Трарью - третье.

Награду победителю вручил глава Исполнительной власти Габалы Сабухи Абдуллаев.