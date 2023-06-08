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Завершился второй этап международного велогонки ”Дорогая Шуша"

Завершился второй этап международного велогонки ”Дорогая Шуша" Завершился второй этап международного велопробега “Дорогая Шуша”, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
8 июня 2023 г. 15:51
Завершился второй этап международного велогонки ”Дорогая Шуша

Завершился второй этап международного велопробега “Дорогая Шуша”, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, соревнование стартовало и завершилось у здания Исполнительной власти Габалы.

Спортсмены преодолели 176,2 км по маршруту Габала - Шеки - Габала. Среди 75 велосипедистов первым финишировал нидерландец Шурманс Люк. Член сборной Болгарии Николай Генов занял второе место, а спортсмен китайского клуба Жюлиан Трарью - третье.

Награду победителю вручил глава Исполнительной власти Габалы Сабухи Абдуллаев.

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Версия на азербайджанском языке “Əziz Şuşa” beynəlxalq velosiped yarışının ikinci mərhələsi başa çatıb

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