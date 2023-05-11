Завершился VII тур шахматного фестиваля, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

На международном шахматном фестивале “Baku Open 2023”, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, завершились встречи VII тура.

На международном шахматном фестивале “Baku Open 2023”, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, завершились встречи VII тура.

Как сообщает Report, в группе C представитель Азербайджана Шамси Гараханов занял первое место.

Турецкий шахматист Аяз Зейрек с таким же количеством очков, занимает второе место. С 6 баллами Гусейн Гурбанов, Ахмед Гусейнов, Суат Ибрагимли (все трое представители Азербайджана), Афрузбек Собиров и Мамед Мамедзаде (Азербайджан) заняли соответственно 3-7 места.

В группе B первые места заняли азербайджанские шахматисты. Эльдар Мусаев и Эльджан Абдулкаримли, набравшие по 6,5 очка, занимают 1-2 места. Имея в активе 6 очков, грузин Акакий Галичава вместе с другими коллегами занимает 3-7-е места.

В группе А продолжается напряженная борьба за лидерство. Представитель Грузии Торнике Саникидзе имея в активе 6 очков опережает всех своих коллег. Индиец Леон Мендонса и азербайджанский шахматист Мохаммед Мурадлы отстают от лидера на пол-очка (по 5,5 очка).

Отметим, что в основном турнире принимают участие 140 шахматистов из 23 стран. Призовой фонд фестиваля составляет 55 тыс. долларов.