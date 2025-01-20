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Завершился турнир по карате, посвященный 35-летию трагедии 20 января

Завершился турнир по карате, посвященный 35-летию трагедии 20 января 11:23
Индивидуальные
20 января 2025 г. 11:52
Завершился турнир по карате, посвященный 35-летию трагедии 20 января

Завершился 10-й международный турнир по каратэ "Арпачай Опен", приуроченный к 35-летию трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, соревнования, организованные Управлением молодежи и спорта города Баку и Федерацией каратэ Азербайджана (ФКА), прошли 17-19 января.

На церемонии открытия в Бакинском дворце спорта минутой молчания была почтена память Великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Вице-президент ФКА Рахман Хатамов, депутаты Милли Меджлиса Садиг Гурбанов, Вугар Искендеров и Вугар Рагимзаде рассказали о трагедии 20 Января, 44-дневной Отечественной войне, а также о развитии спорта в стране.

В ката, кумитэ и командном кумитэ приняли участие около 800 спортсменов из Баку, Сумгайыта и регионов Азербайджана, а также из Турции, Ирана, Чехии, Грузии, Казахстана, Кувейта, Узбекистана, России.

Среди 65 спортивных клубов, участвовавших в соревновании, первое место занял "Гара гаплан", второе – "Гара бриллиант", а третье - клуб Жамбылской области Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Фото20 Yanvar faciəsinin 35-ci ildönümünə həsr olunmuş karate turnirinə yekun vurulub

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