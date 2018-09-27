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    Завершился проходящий в Баку чемпионат мира по дзюдо

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня завершился проходящий в Баку чемпионат мира по дзюдо. 

    Как сообщает Report, в последний - восьмой день соревнований прошли смешанные командные соревнования. 

    Японские спортсмены превзошли соперников не только в индивидуальной борьбе, но и в смешанных командных соревнованиях и завоевали золотую медаль. В финале Страна восходящего Солнца оказалась сильнее Франции - 4:1. 

    Российская и объединенная корейская команды стали бронзовыми призерами чемпионата мира. 

    Отметим, что в смешанных командных соревнованиях сборная Азербайджана проиграла россиянам и заняла 5-е место. 

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