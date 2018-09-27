Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня завершился проходящий в Баку чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Report, в последний - восьмой день соревнований прошли смешанные командные соревнования.

Японские спортсмены превзошли соперников не только в индивидуальной борьбе, но и в смешанных командных соревнованиях и завоевали золотую медаль. В финале Страна восходящего Солнца оказалась сильнее Франции - 4:1.

Российская и объединенная корейская команды стали бронзовыми призерами чемпионата мира.

Отметим, что в смешанных командных соревнованиях сборная Азербайджана проиграла россиянам и заняла 5-е место.