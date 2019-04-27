Завершился квалификационный этап в рамках Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1"

​Завершился квалификационный этап в рамках Гран-при Азербайджана

27 апреля, 2019 19:24

https://report.az/storage/news/bd60bd48fe0415e1d5b74517b52aceec/23090a10-860a-46d9-bf6d-371e97bcf3e1_292.jpg Завершился квалификационный этап в рамках Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1". Как передает Report, наилучший результат продемонстрировал пилот команды "Mercedes" Валттери Боттас, занявший первое место. Второе место досталось его партнеру по команде Льюису Хэмилтону, третье место застолбил за собой представитель "Ferrari" Себастьян Феттель. Отметим, что по итогам квалификационного тура завтра пилоты займут места на стартовой линии основного соревнования. Отметим, что основное соревнование "Формулы 1" начнется 28 апреля в 16:00.

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