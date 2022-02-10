Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе

Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе среди молодежи (до 20 лет).

Завершился чемпионат Азербайджана по борьбе среди молодежи (U-20).

Как сообщает Report, в последний день соревнований определились чемпионы страны в весовых категориях 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг.

74 кг

Встреча за бронзовую медаль: Рамазан Абрамов (Загатала) - Васиф Гулиев (Сумгайыт - Тяхсиль) 0:10

Встреча за бронзовую медаль: Эльхан Гараев (Нефтчи) - Рашад Азизов (UGİM-5)+: - (Азизов не вышел на ковер из-за травмы)

Финал: Мухаммедали Алиев (Сумгайыт) - Намус Оруджев (Гобустан - MOİK) 2:7

79 кг

Встреча за бронзовую медаль: Кямран Абдуллазаде (ROİL) - Сабухи Амирасланов (Газах) 0:10

Встреча за бронзовую медаль: Габриэль Иглесиас (Атаспорт) - Фарид Джаббаров (Ширван - Нефтчи) 4:6

Финал: Мухаммед-Таир Ханиев (Атаспорт) - Сослан Тигиев (Атаспорт) -: + (Ханиев не вышел на ковер из-за травмы)

86 кг

Встреча за бронзовую медаль: Вугар Гасанов (Пехлеван) - Шамистан Ахундов (Олимпспорт) 2:12

Встреча за бронзовую медаль: Кямран Тагиев (МВД) - Фуад Юнусов (Пехлеван) 9:4

Финал: Руслан Черткоев (Атаспорт) - Заур Умалатов (Атаспорт) 5:0

92 кг

Встреча за бронзовую медаль: Рауль Рза (Зенит) - Рамиль Асадов (МЧС) 0:2

Встреча за бронзовую медаль: Тимур Гюльмухаммедов (Атаспорт) - Гахраман Мехтиев (Сальян) 5:1

Финал: Раван Мусаев (Олимпспорт) - Юсиф Дурсунов (Нефтчи) 4:11

97 кг

Встреча за бронзовую медаль: Мурад Шафиев (Габала) - Варис Мехдизаде (Сабирабад) -: + (Шафиев не вышел на ковер из-за травмы)

Финал: Мухаммедрасул Мутаев (Атаспорт) - Исмаил Джаббарлы (UGİM-5) 11:0

125 кг

Встреча за бронзовую медаль: Халил Аллахвердиев (Газах) - Айхан Марданов (Шамкир) 8:0

Финал: Мазахим Марданов (Шамкир) - Азай Исмаилов (Олимпспорт) 3:4