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Завершилось конное шоу с участием карабахских скакунов

Завершилось конное шоу с участием карабахских скакунов Виндзорская королевская конная выставка, традиционно проводимая в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, завершилась 14 мая 2023 года.
Индивидуальные
15 мая 2023 г. 15:37
Завершилось конное шоу с участием карабахских скакунов

Виндзорское Королевское конное шоу (Royal Windsor Horse Show), которое традиционно проводится в честь членов королевской семьи Великобритании, завершилась 14 мая 2023 года.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, это международное конное шоу, на которое нашу страну приглашают с 2012 года, стало чрезвычайно важной площадкой для продвижения древней и уникальной азербайджанской культуры. При этом уникальные шоу-программы и выступления, ежегодно демонстрируемые нашей делегацией, стали неотъемлемой частью этого грандиозного мероприятия.

Благодаря высокой поддержке президента Азербайджана Ильхама Алиева и Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Мехрибан Алиевой в деле сохранения и популяризации карабахских скакунов, являющихся нашим национальным достоянием, в последние годы проводится значительная работа по продвижению карабахской конной породы как азербайджанского бренда по всему миру. В числе этих мероприятий особое место на Виндзорском Королевском конном шоу занимает демонстрация карабахских скакунов.

На проводимом в этом году Виндзорском королевском конном шоу нашу страну в очередной раз представлял кавалерийский отряд и танцевальный ансамбль Государственной пограничной службы, которым удалось поразить зрителей уже традиционными выступлениями. Особенно отличились выступления наших представителей в национальных костюмах, которые завоевали симпатию многочисленной аудитории.

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Версия на английском языке ФотоEquestrian show involving Karabakh horses ends
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ atlarının qatıldığı şou başa çatıb

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