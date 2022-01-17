Завершилось первенство Азербайджана по дзюдо

Завершилось первенство Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Завершилось первенство Азербайджана по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо, в соревновании, прошедшем в Спортивно-оздоровительном центре Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), расположенном в поселке Говсаны, приняли участие представители спортивных клубов, обществ и организаций из 76 районов и городов страны.

В результате 25 команд завоевали различные медали, из них 13 представляли регионы.

В соревнованиях за медали боролись 514 спортсменов (439 юношей, 75 девушек). По итогам соревнования, в командном зачете первое место заняла Бакинская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, второе – спортивный клуб "Нефтчи", третье – Образовательный республиканский спортивный центр №1 города Сумгайыт.

Основной целью соревнований является расширение географии дзюдо в Азербайджане, пропаганда и продвижение спорта среди молодежи, а также отбор перспективных кандидатов в сборную.

Впервые в соревновании, помимо Баку, принимали участие спортсмены из 34 различных регионов.