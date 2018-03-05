Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Завершилось первенство Азербайджана по боксу среди юниоров.

Как передает Report, на соревновании, в котором принимали участие около 50 спортсменов, представляющих различные регионы страны и Баку, за награды боролись 375 спортсменов.

На шестидневном первенстве приняли участие юниоры 2002-2003 годов рождения. На состоявшихся в Центре бокса соревнованиях стали известны чемпионы и призёры в 14 весовых категориях.

Республиканский Спортивный Центр "Тяхсил" занял первое место в общекомандном зачете турнира. На втором и третьем местах оказались спортивные клубы "Рабита" и "Нефтчи" соответственно.