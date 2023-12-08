Завершилось итоговое заседание Генассамблеи FIA в Баку

Завершилось ежегодное итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) в Баку.

Завершилось ежегодное итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA) в Баку.

Как сообщает Report, на мероприятии в Центре Гейдара Алиева президент FIA Мохаммед Бен Сулайем сказал, что состоявшиеся обсуждения внесут важный вклад в работу FIA.

С 5 декабря представители автомобильных организаций разных стран мира, представители 128 стран и 189 клубов, собравшиеся в Баку в рамках Недели FIA, обсудили различные темы в области автоспорта и автопрома.

В ходе обсуждений было подтверждено, что следующее заседание Генеральной ассамблеи пройдет 14 июня 2024 года в Самарканде (Узбекистан), а очередное заседание - 13 декабря 2024 года в столице Руанды Кигали.