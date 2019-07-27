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Завершились спортивные соревнования в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале

​Завершились спортивные соревнования в XV Летнем европейском юношеском

Завершились спортивные соревнования в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF), которые проводились в Баку.

Как передаёт Report, победителем EYOF стала сборная России, которая завоевала 66 медалей (28 – золотых, 17 – серебряных, 21 - бронзовых). Второе место заняла сборная Великобритании, третье – Турция.

На четвёртом месте расположилась сборная Азербайджана, которая завоевала 23 медалей (10 – золотых, 7 – серебряных, 6 - бронзовых).

Церемония закрытия фестиваля состоится в Бакинском кристальном зале в 20:30.  

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