Завершились спортивные соревнования в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале

​Завершились спортивные соревнования в XV Летнем европейском юношеском

27 июля, 2019 19:07

https://report.az/storage/news/ee81d61d3ca123810e8f5dd0756b395d/57cd35d5-9bb0-4907-b3bd-56aa3b653d7c_292.jpg Завершились спортивные соревнования в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF), которые проводились в Баку. Как передаёт Report, победителем EYOF стала сборная России, которая завоевала 66 медалей (28 – золотых, 17 – серебряных, 21 - бронзовых). Второе место заняла сборная Великобритании, третье – Турция. На четвёртом месте расположилась сборная Азербайджана, которая завоевала 23 медалей (10 – золотых, 7 – серебряных, 6 - бронзовых). Церемония закрытия фестиваля состоится в Бакинском кристальном зале в 20:30.

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