Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Завершено сотрудничество с главным тренером сборной Азербайджана по женской борьбе Семеном Чтеревым.

Как сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана, с болгарским экспертом распрощались ввиду окончания срока его контракта. По этой причине члены сборной отправятся на чемпионат мира в столице Франции Париже на будущей неделе без главного тренера. Руководить командой будут старший тренер Аслан Агаев и тренер Ровшан Умудов.

Отметим, что Семен Чтерев руководил сборной по женской борьбе с ноября 2014 года.