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Зарецкая пожертвует украинской армии заработанные в Премьер-лиге деньги

Зарецкая пожертвует украинской армии заработанные в Премьер-лиге деньги Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая пожертвует украинской армии сумму, заработанную на турнире Премьер-лиги Карате1 в Матозиньюш (Португалия).
Индивидуальные
26 апреля 2022 г. 10:13
Зарецкая пожертвует украинской армии заработанные в Премьер-лиге деньги

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая пожертвует украинской армии сумму, заработанную на турнире Премьер-лиги Карате1 в Матозиньюш (Португалия).

Как передает Report, об этом 26-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 68 кг, сообщила официальному сайту Всемирной федерации каратэ (WKF).

И.Зарецкая отметила, что выступала на турнире в Португалии также за Украину: «На этом турнире я боролась не только за себя и за свою страну Азербайджан, но также за Украину, где я родилась. Поэтому все заработанные здесь деньги я пожертвую на помощь украинской армии. Каждый вклад становится полезным».

Спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив в финале итальянке Сильвии Семераро. В итоге она получила денежный приз в размере 500 евро.

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Версия на азербайджанском языке Zaretska Premyer Liqada qazandığı pulu Ukrayna ordusuna bağışlayır

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