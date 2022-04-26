Зарецкая пожертвует украинской армии заработанные в Премьер-лиге деньги

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая пожертвует украинской армии сумму, заработанную на турнире Премьер-лиги Карате1 в Матозиньюш (Португалия).

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая пожертвует украинской армии сумму, заработанную на турнире Премьер-лиги Карате1 в Матозиньюш (Португалия).

Как передает Report, об этом 26-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 68 кг, сообщила официальному сайту Всемирной федерации каратэ (WKF).

И.Зарецкая отметила, что выступала на турнире в Португалии также за Украину: «На этом турнире я боролась не только за себя и за свою страну Азербайджан, но также за Украину, где я родилась. Поэтому все заработанные здесь деньги я пожертвую на помощь украинской армии. Каждый вклад становится полезным».

Спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив в финале итальянке Сильвии Семераро. В итоге она получила денежный приз в размере 500 евро.