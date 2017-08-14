Замминистра: В Азербайджане имеются все условия для дальнейшего развития скаутинга

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ "Идеи скаутинга очень близки азербайджанцам".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев.

По его словам, 41-я Всемирная скаутская конференция – самое большое международное молодежное мероприятие в современной истории Азербайджана, как по количеству участников, так и числу представленных стран: "Самое интересное то, что это мероприятие проводится по инициативе и при тесном сотрудничестве Всемирной организации скаутского движения и Ассоциации скаутов Азербайджана".

И.Бабаев отметил, что с точки зрения международного имиджа данное событие имеет чрезвычайно важное значение: "Как известно, Азербайджан уже не раз успешно выступал организатором целого ряда различных мероприятий мирового значения и я убежден, что прошедший 13-й Всемирный молодёжный скаутский форум, также как и предстоящая конференция, не станут в этом ряду исключением и займут достойное место в истории международного сотрудничества и молодежного движения нашей страны. С другой стороны, сегодня Азербайджан принимает около 1500 гостей из 160 стран мира, и все они представители различных национальностей и культур. Я уверен, что в дни пребывания в нашей стране гости смогут составить представление об истории и культуре Азербайджана, о современном этапе развития и гостеприимстве народа, и по возвращении поделятся впечатлениями с родными, друзьями и коллегами. Идеи скаутинга близки нашему народу, поскольку воспитание граждан-патриотов, охрана окружающей среды, помощь людям, самосовершенствование, правдивость, обеспечение физического, нравственного и интеллектуального развития – одни из основных целей молодежной политики Азербайджана. Я убежден, что в Азербайджане имеются подходящие условия для дальнейшего развития скаутинга и верю, что число скаутов в нашей стране будет неуклонно расти. И скауты Азербайджана по-прежнему будут активными участниками международных мероприятий, как в стране, так и за ее пределами. В Азербайджане сегодня действуют сотни НПО, и увеличить ряды их последователей административными методами невозможно. Организации сами должны правильно строить работу, чтобы повысить общественный интерес. Такие атрибуты скаутинга, как палаточные лагеря, красивая униформа, борьба за нашивки и статусы лидеров сами по себе привлекают романтично настроенных последователей. Другим средством привлечения и воспитания молодежи служат такие идеи скаутинга, как патриотизм, готовность служить отечеству и другое. Нынешние мероприятия позволят молодежи нашей страны больше узнать о движении скаутов и, прежде всего, из уст своих сверстников и посредством популярных социальных сетей, где в эти дни появляется много информации, связанной со скаутингом. Со своей стороны, наше ведомство оказывает как материальную, так и организационную поддержку Ассоциации скаутов Азербайджана в организации лагерей скаутов, поездки азербайджанских скаутов на международные мероприятия и другим направлениям".