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Замминистра принял Захру Салманлы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов встретился с победительницей прошедшего в Тегеране международного турнира по каратэ Захрой Салманлы. 

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, поздравив З.Салманлы с победой, И.Исмаилов выразил юной спортсменке признательность за героизм, проявленный при защите азербайджанского флага. 

Замминистра пожелал ей успехов в дальнейших соревнованиях и учебе, и вручил награду и диплом. 

Отметим, что Захра Салманлы выразила протест против вывешивания азербайджанского флага под армянским на спортивном соревновании в Иране. Она заявила, что не примет участия в турнире, если место флага Азербайджана не будет изменено. 

По ее настоянию флаг Азербайджана перевесили на другое место. Затем юная каратистка обыграла соперниц и завоевала золотую медаль. 

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