Заменены главные тренеры паралимпийских сборных Азербайджана

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Национального паралимпийского комитета (НПК).

Как сообщили Report в пресс-службе комитета, на заседании под руководством Ильгара Рагимова были обсуждены итоги летних Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро и вопросы по подготовке к 16-м летним Паралимпийским играм в Токио.

Были проанализированы проделанные работы в связи с 16-ми летними Паралимпийскими играми, результаты проведенных соревнований, деятельность главных тренеров и спортсменов. Было подчеркнуто, что наряду с достигнутыми успехами имеются серьезные недостатки в нескольких видах спорта. Главные тренеры по этим видам были уволены с должностей. Двукратный паралимпийский чемпион Олег Панютин был назначен главным тренером по атлетике, Ибрагим Ибрагимов - мужской команды по дзюдо, паралимпийский чемпион Рамин Ибрагимов - женской команды по дзюдо, инвалиды карабахской войны Акбер Мурадов - стрельбе, Ильхам Магеррамов - по бочче, Алаверди Джульфаев - по плаванию, Ругия Губушова - по настольному теннису, Тарлан Гаджизаде - по сидячему волейболу, Асеф Меликов - по фехтованию, Ильгар Ибишов - по пауэрлифтингу, Захир Абдуллаев - по голболу, Александр Барабанов - по гребле, Натиг Аббасов - команды по стрельбе из лука.