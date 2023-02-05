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Zagreb Open: в последний день турнира за медали будут бороться 10 азербайджанских борцов

Zagreb Open: в последний день турнира за медали будут бороться 10 азербайджанских борцов В последний день турнира Zagreb Open, который проходит в Хорватии, за медали будут бороться 10 азербайджанских борцов греко-римского стиля.
Индивидуальные
5 февраля 2023 г. 11:39
Zagreb Open: в последний день турнира за медали будут бороться 10 азербайджанских борцов

В последний день турнира Zagreb Open, который проходит в Хорватии, за медали будут бороться 10 азербайджанских борцов греко-римского стиля.

Как передает Report, в весовой категории 60 кг Азербайджан представляют два спортсмена.

Нихат Мамедли, который присоединиться к борьбе с 1/16 финала, встретится с литовцем Кустасом Петравичюсом. Победитель этой пары станет соперником Мурада Мамедова в следующем раунде.

Ульви Ганизаде в 1/16 финала весовой категории до 70 кг сразится с чехом Йири Чапеком. Прошедший в следующий раунд спортсмен встретится с Матеушем Бернатеком (Польша).

Тунджай Вазирзаде, представляющий сборную Азербайджана в весовой категории 82 кг, в 1/8 финала составит конкуренцию иранцу Пейману Постаму. Сильнейший этой пары сразится в четвертьфинале с чехом Иво Швиглером.

В весовых категориях 97 и 130 кг команду представят по три борца. В весовой категории 97 кг Замир Магомедов и Мурат Локяев в 1/16 финала встретятся с Миндаугасом Венчкайтисом (Литва) и Кириллом Миловым (Болгария) соответственно. Ариф Нифтуллаев же на пути к полуфиналу встретится с победителем пары Жерар Курничак (Польша) - Лукас Шеридан (США).

Выступающий в весовой категории 130 кг Сабах Шариати для выхода в 1/8 финала должен будет одолеть итальянца Данилу Сотникова. Бека Канделаки, который присоединится к соревнованиям на стадии 1/8 финала, встретится с представителем Швейцарии Делиан Алишахи. Сархан Мамедов же сразится с победителем пары Дариуш Витек (Венгрия) - Линзе Мэн (Китай).

Напомним, что до этого азербайджанские борцы завоевали в рамках турнира завоевали 10 медалей. Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Талех Мамедов (63) взяли золото, Гаджи Алиев (70 кг) и Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) - серебро, а Али Рагимзаде (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (70 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг), Осман Нурмагомедов (92 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг), Алена Колесник (59 кг) – бронзу.

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Версия на азербайджанском языке “Zaqreb Open”: Son gündə Azərbaycanın 10 güləşçisi yarışacaq

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