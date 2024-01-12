Zagreb Open: В борьбу вступают борцы греко-римского стиля

В Хорватии продолжается турнир по борьбе Zagreb Open.
Как сообщает Report, сегодня в турнире примут участие еще шесть спортсменов из Азербайджана.
В третий день соревнований на ковер выйдут борцы греко-римского стиля Санан Сулейманов, Хасай Гасанлы (оба 77 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).
В соревнованиях среди женщин примут участие Алена Колесник (59 кг), Биргюль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг).
Отметим, что три борца вольного стиля – Алиаббас Рзазаде, Нураддин Новрузов (оба 61 кг) и Джабраил Гаджиев (74 кг) – завоевали бронзовые медали на Zagreb Open.