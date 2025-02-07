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Zagreb Open: К соревнованиям подключились шесть азербайджанских борцов

Zagreb Open: К соревнованиям подключились шесть азербайджанских борцов На продолжающемся в хорватской столице рейтинговом турнире Zagreb Open сегодня на ковер вышли еще шесть азербайджанских борцов.
Индивидуальные
7 февраля 2025 г. 22:57
Zagreb Open: К соревнованиям подключились шесть азербайджанских борцов

На продолжающемся в хорватской столице рейтинговом турнире Zagreb Open сегодня на ковер вышли еще шесть азербайджанских борцов.

Как сообщает Report, в женской борьбе в весовой категории 59 кг Азербайджан представляли сразу две спортсменки.

Алена Колесник в группе А оказалась сильнее венгерки Эрики Богнар (5:2) и американки Микаэлы Бек (туше), а Гюнай Гурбанова в группе В одержала победу над американкой Софией Макалусо (туше) и молдаванкой Марианой Чердиварой (8:2). Обе спортсменки вышли в полуфинал как лидеры группы. Колесник выиграла у Чердивару со счетом 3:1, а Гурбанова - у Бек со счетом 6:0, таким образом члены азербайджанской сборной по женской борьбе встретились в финале. В напряженной схватке победу одержала Г.Гурбанова - 4:2.

В мужских соревнованиях Мурад Мамедов (63 кг) в первом туре уступил узбеку Айтжану Халмаханову со счетом 5:14. Выступавший в той же весовой категории Зия Бабашов победил белоруса Глеба Макаренко со счетом 2:1 и вышел в полуфинал, но проиграл россиянину Динисламу Бамматову – 0:8. В поединке с американцем Эллисом Колманом, упустив инициативу в последние секунды, З.Бабашов потерял шанс завоевать бронзовую медаль – 3:5.

Хасрат Джафаров (67 кг) в квалификационном раунде выбил из борьбы норвежца Мортена Торесена – 5:1. В поединке с молдаванином Валентином Петичем Хасрат, ведя со счетом 7:0, получил серьезную травму уха и был вынужден покинуть соревнования. Другой азербайджанский борец, выступавший в той же весовой категории, Фарид Халилов в дебюте уступил сербскому чемпиону мира Себастьяну Наду по правилу последнего балла (3:3) и остался без медали.

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Версия на азербайджанском языке “Zagreb Open”: Azərbaycanın daha 6 güləşçisi mübarizə aparıb

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